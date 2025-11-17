Geweld tegen Palestijnen in Israëlische gevangenissen schrikbarend toegenomen: al bijna 100 doden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 143 keer bekeken • bewaren

De situatie van Palestijnen in Israëlische gevangenschap is sinds oktober 2023 ernstig verslechterd. Er zijn sinds de aanval van Hamas zeker 98 Palestijnse gedetineerden om het leven gekomen.

Dat blijkt uit een onderzoek van de mensenrechtenorganisatie Physicians for Human Rights – Israel (PHR-I), waarover The Independent bericht. Vermoedelijk licht het werkelijke aantal doden nog hoger. PHR-I wijst erop dat Israël weigert informatie te verstrekken over grote groepen Palestijnen die tijdens de genocide in Gaza zijn vastgezet.

Er is hoe dan ook sprake van een onrustbarende stijging van het aantal Palestijnse doden in gevangenschap. In de tien jaar voorafgaande aan oktober 2023 overleden er minder dan dertig Palestijnse gedetineerden.

De slechte behandeling van de gevangenen is beleid. Vorig jaar verklaarde de Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir trots dat hij erin was geslaagd om de faciliteiten in de gevangenissen terug te brengen tot het wettelijke minimum. De omstandigheden voor de Palestijnen zijn daardoor duidelijk verslechterd.

De bevindingen van PHR-I staan niet op zichzelf. Uit onderzoek van persbureau Associated Press stijgt een vergelijkbaar beeld op. Uit gesprekken met ingewijden, zoals gevangenisbewaarders, advocaten en artsen, blijkt onder meer dat er sprake is van structureel geweld tegen de gedetineerden. Zo vertelt een voormalige bewaarder dat gevangenen worden geketend en vervolgens met wapenstokken worden geslagen.

Ook worden gedetineerden geslagen en geschopt als ze praten. Veel gevangenen durven niet te vragen of ze naar de wc mogen. Daarom poepen en plassen ze in hun broek.