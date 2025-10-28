Geweld regeert verder – mede dankzij uw media Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 352 keer bekeken • bewaren

Mick Blok Ondernemer/ Publicist Persoon volgen

Nedermedia jagen de rechtse machtsovername actief aan, hoezeer ze daar zelf ook slachtoffer van zullen worden.

Rechts trekt alle registers open in de week voor de Kamerverkiezingen. U denkt dan misschien eerst aan de alomtegenwoordige VVD-posters. Maar GroenLinks-PvdA-leider Timmermans werd op campagne bedreigd. Intimidatie op straat was er ook tegen folderaars van democratische partijen. PVV-Kamerleden maken AI-filmpjes die haat tegen Timmermans opwekken. En bij minstens 7 moskeeën was er een fysieke of verbale bedreiging.

De golf aan geweld en intimidatie komt niet uit de lucht vallen. Rechtse agitators lieten in september een golf van vernielingen achter in Den Haag en vielen direct de politie aan. Aanslagen op AZC’s of woningen van vluchtelingen halen nauwelijks nog het nieuws, zo routineus zijn ze. Zanger Douwe Bob moest Nederland verlaten nadat de VVD hem in het vizier van zionisten zette. Vreedzame activisten voor klimaat en tegen genocide houden tegenwoordig rekening met waterkanonnen, ontvoering en gebroken polsen.

Het is een crescendo dat weinig goeds belooft voor ons land.

De Kamer zal sowieso na woensdag nóg rechtser zijn dan ervoor. Alle grotere partijen willen de wet en menselijkheid nog meer aantasten om vluchtelingen nog meer te weren door asielzoekers nog meer te mishandelen. “Remigratie” (etnische zuivering) staat in de programma’s van vijf komende Kamerpartijen. Ook, of zelfs juist, als Wilders niet doorregeert gaat de radicalisering van de politiek verder.

Verrechtsing, intimidatie en geweld gaan traditioneel samen. De democratie heeft daartegen drie verdedigingslinies: de wet, leiderschap en de media. De wet staat allang uit, zelfs de openlijk geweld uitlokkende en genocidale PVV wordt niet verboden. Het leiderschap van het land is al in handen van radicaal rechts. En dus blijft de media over, de traditionele waakhond van de democratie.

Die media gedraagt zich echter als schoothond. Extreemrechts krijgt het podium. Zelfs een veroordeelde haatcrimineel als Wilders is overal welkom om zijn gif te spuien. Joost Eerdmans van het antisemitische JA21 mag overal vertellen dat hij voor de grondwet is; zijn partij is letterlijk groot gemaakt door de media. Onze entertainment/opinie/nieuws talkshows starten niet zonder radicaal aan tafel. En de grootste winnaar moet regeren in onze media-logica, wat betekent dat niet alle stemmen evenveel waard zijn. Zo voelde Pieter Omtzigt zich gedwongen met Wilders samen te werken ondanks zijn belofte dat niet te doen.

De radicaal-rechtse framing is overgenomen door zowat alle mediakanalen. Vluchtelingen zijn illegaal, migranten of gelukszoekers. Een golf fascistisch geweld wordt “anti-immigratiedemonstratie” genoemd. Netto-immigratie is “uitlekgewicht”, zegt Eva Jinek. Wilders mag (in verdorie het Jeugdjournaal) de logica tarten door te zeggen dat hij niet van moslims af wil, maar wel van de islam. De big-agro-lobby wordt “boerenpartij” genoemd. De altijd voor discriminerende moties stemmende Henri Bontenbal wordt gepresenteerd als fatsoenlijk midden. Een bezettings- en veroveringsplan van Gaza is een “vredesplan”. In het weekblad VN wordt verontrustend onderzoek van de Orde van Advocaten over de anti-rechtstatelijkheid van partijen een scattergram waarin flink gevaarlijke partijen in het midden worden gepresenteerd en de (weinige) brandschone partijen aan de extreme rechter rand staan.

Nog erger is dat het grote verhaal niet verteld wordt. De wereld verrechtst al sinds eind jaren ’70. Corrupte belangen krijgen met haatzaaien de politiek steeds beter in handen: een vicieuze cirkel van ongelijkheid en haat. Rechts wil niet verder met de liberale democratie, maar af van de post-Holocaustconsensus over recht, rationalisme en actief onderdrukken van discriminatie. Israël is een buitenlandse macht die ons vaak vijandig is en met haar fans actief onze politiek verrechtst. Net als Poetin en Trump, natuurlijk. Antisemitisme is een stok van vaak antisemitische politici om Netanyahu te dienen. En de “remigratie” in de programma’s van vijf partijen is gewoon etnische zuivering.

Het andere, grotere, grote verhaal is dat terreur een machtsfactor is geworden. Maar dat mag niet zo heten. Maar wekelijkse intimidatie en geweld tegen moslims en hun moskeeën zijn dat wel. Yeşilgöz en Wilders doen aan stochastisch terrorisme. Ze belasteren Douwe Bob, Timmermans, moslims en mensen met vreemde achternamen met geweld als gevolg, maar vervolging blijft uit omdat er geen directe link is tussen woord en daad. De trekkerterreur was bedoeld om politici en burgers bang te maken voor zakelijke belangen, en dat is gelukt. Ook door de Staat worden fossiele en zionistische belangen verdedigd met intimidatie en geweld tegen ongewenst vreedzaam protest.

Het is normaal dat media de macht napraten en slechts binnen kleine marges kritisch zijn. De Staat betaalt, of de miljardairs die de private media in handen hebben en de VVD doet al decennia haar best de NPO te bevolken. Maar Nedermedia jagen de rechtse machtsovername actief aan, hoezeer ze daar zelf ook slachtoffer van zullen worden. Het lijkt er sterk op dat de islamofobe logica dat je vrouw- en homovriendelijk bent als je moslims haat onze journalisten nog steeds in hun greep heeft. D66-leider Jetten krijgt (terecht) de wind van voren na een seksistische opmerking, moslimhaatgif niet. Een andere factor zal nationale arrogantie zijn: wie erkent dat Nederland gidsland is, maar dan in islamofobie en politiek geweld, kwetst zijn eigen trots.

Hoe het ook zij, het schouwspel van kranten en tv-zenders die hun eigen graf graven is treurig. Zeker ook omdat ze onze vrijheid, vrede en welvaart erin meenemen. Hun koers lijkt stabiel nu ze zelfs institutioneel politiek geweld niet benoemen. Heb medelijden met mijn land, zei Willem de Zwijger ooit. Hij zou het nu weer zeggen.

Meer over: opinie , media , extreemrechts , democratie