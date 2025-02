Gewapende fascisten vallen filmvertoning aan, bezoeker zwaargewond

In Parijs heeft zondagmiddag een bende gewapende fascisten een aanval uitgevoerd op een bijeenkomst van een organisatie van arbeidsmigranten. Een vakbondslid werd neergestoken, zwaar mishandeld en moest in het ziekenhuis opgenomen worden. Op beelden is te zien hoe de circa 20 in het zwart geklede extreemrechtse aanvallers zich uit de voeten maken en scanderen ‘Parijs is nazi!’