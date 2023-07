Gewapende complotextremist duikt op bij Obama thuis nadat Donald Trump het adres deelde

Een complotextremist die betrokken was bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool en sindsdien voortvluchtig was, is gearresteerd in de buurt van het huis van Barack Obama. Kort ervoor had Donald Trump het adres van de Obama’s gedeeld via zijn eigen sociale netwerk Truth Social. De extremist was bij zijn arrestatie in bezit van twee wapens en zo’n vierhonderd kogels.