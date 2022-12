Gevonden: Dit is de man die met een airfryer een kaassoufflé bakte in de trein

Verbazing en een keur aan andere emoties alom toen afgelopen week online een video opdook van een man die op zijn dooie gemak in de trein een kaassoufflé bakt in een airfryer en die daarna opeet. RTV Rijnmond heeft de snackbakker inmiddels weten te achterhalen, het is de 23-jarige Izaak Mbungu.