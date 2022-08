Gevolgen wanbeleid van vier kabinetten Rutte zijn niet meer fatsoenlijk op te lossen

26 aug. 2022 - 22:28

Dat we geleid worden door een clubje incompetente anti-sociale politici die het liefst alles op z’n beloop laten is denk ik geen verassende analyse. Een ‘zakenkabinet’ bestaande uit ‘excellente crisismanagers uit het bedrijfsleven en overheid’ lijkt me echter geen oplossing. Die roep wordt vermoedelijk ingegeven door de gedachte dat problemen op een technocratische manier opgelost kunnen worden. Het zijn echter problemen die voortkomen uit ideologische keuzes. Rutte en zijn voorgangers hebben decennialang de cohesie en solidariteit afgebroken omdat ze in Thatchers credo van ‘there is no such thing as society’ geloven. Voorzieningen zijn om die reden uitgehold en er is continu stemming gemaakt tegen de meest kwetsbare groepen. Van mensen die afhankelijk zijn van toeslagen en uitkeringen tot mensen die hierheen gevlucht zijn. Ondertussen rijzen de bedrijfswinsten de pan uit en is de rijke bovenlaag onaantastbaarder dan ooit. Er zal eerst radicaal met die ideologie gebroken moeten worden voordat er oplossingen in zicht komen. Er is geen enkele aanleiding om te denken dat een zakenkabinet dat door de huidige politieke meerderheid aangesteld wordt en dat bestaat uit mensen die in het huidige bedrijfsleven en de huidige overheid carrière hebben gemaakt, vanuit een ander ideologisch kader zou opereren dan Rutte en trawanten.