Gevaren van vitaminepillen en voedingssupplementen worden vaak onderschat

10 feb. 2024 - 12:53

Als je voldoende groente en fruit eet krijg je helemaal niet al je voedingsstoffen binnen. Was het maar zo. Een gebalanceerd dieet, zeker als je veel beweegt/ sport, vraagt om veel meer dan alleen groenten en fruit. Voeding waarin eiwitten, vetten, ijzer etc zitten bijvoorbeeld wat voor een vegetarier of veganist een uitdaging kan zijn. Of je een tekort aan de voedingstoffen hebt, is alleen met een bloedtest bij de huisarts te constateren en daar komt niet iedereen voor in aanmerking. Het zou zomaar kunnen zijn dat mensen het zekere voor het onzekere nemen en daarom supplementen slikken. Zo duur als geschetst is dat overigens niet. Hema, Kruidvat etc verkopen prima supplementen voor een zeer schappelijke prijs en een 'overdosis' loop je alleen maar op als je meer dan de aanbevolen dosis neemt.

