Gevaccineerde vrouw (31) binnen drie weken voor tweede keer besmet met corona Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten

Vrouw met masker op Spaans strand © cc-foto: dawolf-

In Spanje is vastgesteld dat een 31-jarige vrouw binnen drie weken twee keer besmet is geraakt met het coronavirus. Het is voor het eerst dat een herbesmetting binnen zo'n korte tijd is ontdekt. De vrouw, die werkzaam is in de zorg, was volledig gevaccineerd en had 12 dagen voor de eerste besmetting een booster ontvangen. Ze had geen symptomen, de besmetting werd op 20 december opgespoord tijdens een controle op haar werk. Ze ging daarop 10 dagen in isolatie en keerde toen terug naar haar werk. Op 10 januari, 21 dagen na de besmetting, werd ze opnieuw positief getest. Dit keer vertoonde ze ook symptomen als hoesten, koorts en voelde ze zich echt ziek.

Nader onderzoek wees uit dat het daarbij om een andere variant van het virus ging. De eerste keer was de vrouw besmet met de Delta-variant, de tweede keer met de Omikron-variant, de variant die thans over de wereld raast. Van deze laatste variant is bekend dat die de afweerfunctie van vaccins deels weet te omzeilen en ook immuniteit door eerdere besmetting geen volledige bescherming biedt.

Dr Gemma Recio van het Institut Català de la Salut in de Catalaanse stad Tarragona, die co-auteur is van een onderzoek naar de herbesmetting, stelt dat de zaak aantoont hoe belangrijk genetisch onderzoek naar het virus is. "Door deze monitoring kunnen varianten opgespoord worden die het immuunsysteem gedeeltelijk weten te omzeilen," zegt ze in The Guardian.

Herbesmettingen zijn niet ongebruikelijk. RTL Nieuws sprak in januari met een jonge vrouw die al vier keer besmet is geraakt het virus binnen een periode van negen maanden. Wetenschappers verwachten dat herbesmetting veel vaker voor gaat komen nu corona de endemische staat bereikt heeft. Dat is geen reden tot alarm want ook al weet het afweersysteem het virus niet buiten de deur te houden, het lichaam is door vaccinatie of besmetting inmiddels meestal wel beter voorbereid op de ziekte. Daardoor neemt het aantal gevallen met ernstige verschijnselen af, evenals de sterfgevallen.

De Spaanse autoriteiten verwachten de komende tijd een toename aan besmettingen omdat de Heilige Week die nu in het land gevierd wordt, gepaard gaat met veel bijeenkomsten en nauwe contacten.