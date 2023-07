Getraumatiseerde otter valt surfers aan en steelt hun planken

Een getraumatiseerde zeeotter jaagt Californische surfers de stuipen het lijf . Het dier gedraagt zich uitermate agressief en heeft al meerdere surfers van hun board gejaagd, om daar vervolgens zelf op te klimmen. Het zou gaan om een vrouwtje dat in gevangenschap is opgegroeid.

Hoewel de beelden van de otter op verschillende surfplanken er grappig of schattig uitziet en er online de nodige grappen over worden gemaakt, waarschuwen dierenbeschermers dat het wel degelijk gevaarlijk is. Het gedrag van de otter is onvoorspelbaar en levert een direct gevaar op voor mensen in haar omgeving. Langs het strand zijn inmiddels waarschuwingsborden geplaatst.

Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een otter genaamd 841, die ooit uit gevangenschap gered is en toen ze oud genoeg was is uitgezet in het wild. Het dier heeft vermoedelijk een ernstig trauma opgelopen. De lokale milieudienst werkt inmiddels samen met het Monterey Bay Aquarium om de otter op te sporen en te vangen. Tot dat gelukt is worden surfers en kajakkers gevraagd zo ver mogelijk uit de buurt te blijven. Ondertussen wordt gezocht naar een permanente opvangplek voor de otter.