Getergde Zweedse cameravrouw eiste 'schadevergoeding' van Joost Klein

De Zweedse cameravrouw die zich beklaagde over de Nederlandse songfestivalfavoriet Joost Klein eiste bij de politie een 'schadevergoeding' van 600 euro, te betalen door de artiest. Daarover bericht het AD op basis van een in de Zweedse media gelekt verslag van de politieverhoren.

De politie werd ingeschakeld omdat Klein haar volgens de klaagster bedreigd zou hebben. De Zweedse justitie stelde na uitgebreid onderzoek en getuigenverhoren vast dat daar geen enkel bewijs voor te vinden was. Uit de gelekte passages wordt duidelijk dat de vrouw zich al eerder beklaagd had over Klein. De artiest die door velen werd gezien als potentiële winnaar van de internationale zangwedstrijd had bezwaar gemaakt tegen haar camerawerk omdat hij zich daardoor gehinderd voelde. De vrouw negeerde zijn verzoek, volgens eigen zeggen omdat Klein een artiestencontract van Eurovisie had getekend dat er onder meer op neer kwam dat hij toestemming gaf voor het maken van de beelden.