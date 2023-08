Gerrit Hiemstra waarschuwt vakantiegangers in Alpengebied voor komst levensgevaarlijk noodweer Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 254 keer bekeken • bewaren

"De komende dagen in het hele #alpengebied zeer veel #regen. Tot en met maandag op veel plaatsen meer dan 100 mm, in Noord-Italië tussen Turijn en Milaan mogelijk 300mm volgens deze modelberekening! Als dit uitkomt kan het rampzalig worden!"

Dat schrijft weerman Gerrit Hiemstra op X (voorheen Twitter). Hij waarschuwt Nederlandse vakantiegangers voor het komende noodweer dat er aan zit te komen in de Alpen. Een automobilist zegt dat hij woensdagmiddag van Milaan naar Basel wil rijden. Hiemstra laat daar geen misverstand over bestaan: "Ik zou het niet doen."

Ook Zuid-Duitsland kampte al met overstromingen.

"Wie in de omgeving is kan het beste blijven waar hij zit en moet er vooral niet op uit trekken. Ook nu regent het op veel plaatsen in het berggebied al hevig," citeert het AD de populaire meteoroloog. "Blijf waar je bent, kom niet te dicht bij rivieren. Het is niet ondenkbaar dat wat er aan komt levens zal kosten." Hij waarschuwt toeristen ook de verleiding te weerstaan om te gaan kijken naar het kolkende water en er ver vandaan te blijven omdat de situatie veel gevaarlijker en onvoorspelbaarder is dan men in Nederland gewend is.

Ook onverstandig: morgen de weg naar huis inzetten. Zeker via de Brennerpas, waarschuwt Hiemstra. En nee, de weerman probeert niet voor onnodige onrust te zorgen, maar hoopt vooral zo veel mogelijk mensen veilig te houden. ,,Op vakantie ben je meestal niet bezig met dit soort berichten. Dan denk je aan andere dingen. Daarom wil ik zo veel mogelijk mensen informeren. Ik vrees dat wat staat te gebeuren maandag het nieuws zal domineren, ook al hoop ik dat het meevalt. Het is niet ondenkbaar dat wat er aan komt, levens zal kosten. Dit zijn omstandigheden die we in Nederland eigenlijk niet kennen.”

In Noord-Italië kan de regenval aanzwellen tot 300 millimeter waardoor het overstromingsgevaar groot is, onder meer omdat in de bergen het water maar één kant op kan. Het extreme weer is het gevolg van een fenomeen dat bekend staat als de Genua-depressie maar de heftigheid lijkt dit keer ongekend. Hiemstra spreekt van "een heel serieuze, extreme weergebeurtenis". Vorige maand kwamen Nederlandse toeristen in grote problemen bij dodelijk noodweer in Slovenië.

Meteorologen waarschuwen dat er overstromingen en modderstromen dreigen door de aanhoudende regen in Zuid-Duitsland, Zwitserland en het westelijke deel van Oostenrijk. Ook het zuiden van Frankrijk en Noord-Italië krijgen ervan langs. In Frankrijk heeft Météo France voor het departement Alpes-Maritime en het eiland Corsica voor zondagavond en maandag code oranje aangekondigd, vanwege ‘zeer hoge regenintensiteit’ en windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. De heftigste stormen worden op zee verwacht. In andere departementen geldt code geel.

De NOS meldt: