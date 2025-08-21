Gerichte Russische aanvallen op kraamklinieken veroorzaken geboortecrisis in Oekraïne

Gerichte Russische aanvallen op kraamafdelingen sinds de Russische invasie hebben geleid tot een dramatische daling van het geboortecijfer in Oekraïne. Het land heeft nu het laagste geboortecijfer ter wereld. Dat meldt The Guardian donderdag.

In steden als Charkov, Sloviansk en Cherson, allen aan de frontlinie, zijn de gevolgen dramatisch zichtbaar. Het aantal geboorten in het ziekenhuis van Charkov daalde van 1.000 per jaar naar minder dan 440, terwijl twee derde van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd de stad heeft verlaten. In Sloviansk, waar de bevolking is gehalveerd, is nog maar één kraamafdeling functioneel in het door Oekraïne gecontroleerde deel van de Donbas. Vrouwen moeten tot 160 kilometer reizen om te bevallen, waarbij ze risico's lopen getroffen te worden door Russische drones, artillerie en raketten.