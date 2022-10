Gerichte aanval op woonhuis Nancy Pelosi, echtgenoot gewond naar ziekenhuis

Een indringer heeft in het huis van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, haar echtgenoot toegetakeld met een hamer. De indringer is gearresteerd. Persbureau AP meldt dat de verdachte specifiek het huis van Pelosi op het oog had. Dat voedt het vermoeden dat het gaat om een politieke aanslag aan de vooravond van de Amerikaanse parlementsverkiezingen. Pelosi behoort tot de top van de Democratische partij en was bij de staatsgreeppoging van 6 januari doelwit van de bestormers van het Capitool.