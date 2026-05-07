Gerechtshof verhoogt straf voor rapper-verkrachter Ali B. tot 3 jaar cel

De rapper Ali B. is in hoger beroep door het gerechtshof in Amsterdam tot drie jaar cel veroordeeld. Het vonnis valt zwaarder uit dan de eis van het Openbaar Ministerie dat een celstraf van 2,5 jaar vroeg. De artiest is schuldig bevonden aan twee gevallen van verkrachting. Een van de slachtoffers is zangeres Ellen ten Damme. Eerder werd Ali B., die niet bij de uitspraak aanwezig was, door een lagere rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel.

De rechtbank in Haarlem achtte bewezen dat Ali B in 2018 de indertijd twintigjarige vrouw Naomi verkrachtte op een schrijverskamp in Heiloo, en Ellen ten Damme in 2014 poogde te verkrachten tijdens een opnamedag van het televisieprogramma Ali B en de Muziekkaravaan (AVRO-TROS). Volgens het hof is sprake van een „voltooide verkrachting” en niet een poging daartoe, omdat Ten Damme zei dat de rapper „een beetje bij haar naar binnendrong”. Naomi en zangeres Jill Helena deden ook aangifte van twee aanrandingen, maar volgens de rechtbank in Haarlem ontbrak voor die beschuldigingen steunbewijs. Dat vindt het hof ook. De rechtbank noemde de getuigenissen van de vrouwen geloofwaardig.

Ali B. voerde eerder onder meer op dat hij extra gestraft werd door de vele publiciteit rond de rechtszaak. Het hof oordeelt daarover dat hij had kunnen verwachten dat de misdrijven tot veel verontwaardiging zouden leiden. Ook stelt het hof dat de zanger zelf de publiciteit zocht.

De uitspraak vormt, voorlopig althans, het juridische sluitstuk van een reeks publieke beschuldigingen die ruim vier jaar geleden in gang werden gezet door een uitzending van Boos, het programma van Tim Hofman. De uitzending bracht een nationale discussie op gang over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en daarbuiten.

Ali B. kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.