Gerechtshof verbiedt etnisch profileren door marechaussee

Het Gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat de Koninklijke Marechaussee moet stoppen met het selecteren op huidskleur bij het uitvoeren van grenscontroles. Eerder had de gewone rechtbank geoordeeld dat de grensbewakers een dergelijke selectie wel mogen toepassen bij MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid) van vliegtuigpassagiers, treinreizigers en weggebruikers uit landen van binnen de Europese Unie. De rechter stelde toen dat het enkele gegeven dát etniciteit een rol speelt in het kader van het MTV niet per definitie discriminerend is en daarom ook niet verboden kan worden.