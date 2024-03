Gerard Timmer weg als NOS-directeur na artikel over wegkijken bij grensoverschrijdend gedrag

Gerard Timmer stopt als algemeen directeur bij de NOS, meldt het ANP. Hij stapt op nadat de Volkskrant donderdagochtend een artikel publiceerde over Timmers tijd bij BNNVARA. Daaruit blijkt dat hij niet ingreep bij misstanden.

Zo schrijft de Volkskrant: “Onder Timmers verantwoordelijkheid werd een adjunct-eindredacteur die wangedrag bij Zembla aankaartte gedegradeerd en werd de betrokken vertrouwenspersoon per direct van het Zembla-dossier gehaald.”

En: “Onder Timmers verantwoordelijkheid beleefde de angstcultuur bij De Wereld Draait Door een van zijn ergste seizoenen, zoals de Volkskrant in 2022 beschreef: volgens insiders vielen er in het seizoen 2016/2017 minstens tien mensen van de redactie uit – doordat ze eruit werden gewerkt, door burn-outs of door overplaatsing.”