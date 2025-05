Gérard Depardieu schuldig bevonden aan aanranding

De Franse acteur Gérard Depardieu is dinsdag door een rechtbank in Parijs schuldig bevonden aan het seksueel aanranden van twee vrouwen op de filmset van Les Volets Verts in 2021. De 76-jarige filmveteraan kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden opgelegd. Het is zijn eerste veroordeling in een zaak over seksueel grensoverschrijdend gedrag.