Gepruts bij Rijkswaterstaat maakt renovatie Afsluitdijk zeker een miljard duurder Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De renovatie van de Afsluitdijk gaat geen 900 miljoen euro kosten, zoals oorspronkelijk geraamd, maar 2 miljard euro. Die oplopende kosten is vrijwel geheel te wijten aan geblunder bij Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit berichtgeving van de Volkskrant. In de Tweede Kamer wordt gesproken van ‘een zorgwekkend patroon’.

De opdracht voor het herstel van de Afsluitdijk die deze week negentig jaar oud is, werd in 2018 aanbesteed aan bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel). Destijds werd nog ingeschat dat de kosten op 921 miljoen euro zouden uitkomen. Datzelfde jaar al bleek ‘dat de dienst cruciale informatie over waterstanden en golfhoogtes over het hoofd had gezien’, zo berichtte de Volkrant vrijdag. Een fout waar de aannemers als hyena’s bovenop gedoken zijn:

Uit documenten die de Volkskrant heeft verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) blijkt dat Rijkswaterstaat zichzelf klem zette door ruiterlijk schuld te erkennen voor haar eigen omissie. Het bouwconsortium Levvel (BAM en Van Oord) probeerde volgens Rijkswaterstaat een slaatje uit het mea culpa te slaan door al het meerwerk aan de dijk toe te rekenen aan die ene fout en zich onvermurwbaar op te stellen.

De vorige minister van Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) moest al 120 miljoen euro uittrekken om tegenvallers op te vangen, de huidige minister Mark Harbers (eveneens VVD) moet daar nog eens 238 miljoen bovenop leggen. Inclusief kosten voor 25 jaar onderhoud komt het bedrag nu op twee miljard, ruim een miljard meer dan in 2018 was ingeschat.

In de Tweede Kamer zijn er zorgen dat er een gebrek aan deskundigheid is op het cruciale departement van Rijkswaterstaat. ‘Duizenden, vooral technische, arbeidskrachten verdwenen omdat die kennis aan “de markt” zou kunnen worden overgelaten’, zo meldt de krant. Ook de Algemene Rekenkamer kwam eerder al tot dat oordeel: ‘Er wordt begonnen aan projecten waarvoor op voorhand niet genoeg budget is, en de planning wordt overgelaten aan externen.’