Genoeg is genoeg: groot deel oppositie zegt vertrouwen op in Mark Rutte

Een groot deel van de oppositie heeft geen vertrouwen meer in Mark Rutte. Dat bleek woensdag tijdens het debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

Jesse Klaver verklaarde aan het begin van de tweede termijn van de Tweede Kamer dat hij geschrokken is door de gebrekkige reflectie van de premier. De GroenLinks-leider diende een motie van wantrouwen in. Die wordt gesteund door een groot deel van de oppositie. Het vertrouwen in Rutte is weg.