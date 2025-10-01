Genocideleger Israël omsingelt internationale hulpvloot Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 351 keer bekeken • bewaren

"Het lijkt erop dat de laatste momenten van onze missie zijn aangebroken". Dat heeft Roos Ykema gezegd, een van de Nederlandse opvarenden van de Global Sumud Flotilla die met hulpmiddelen onderweg is naar Gaza. Woensdagavond werd duidelijk dat schepen de vloot naderen. De activisten verwachten dat het Israëlische leger snel tot arrestatie zal overgaan. Dat meldt ANP.

"Ik hou van jullie allemaal en hoop dat jullie de strijd voor een vrij Palestina voort zullen zetten. Hopelijk kan ik me snel bij jullie voegen", zegt Ykema in een filmpje op Instagram. "Bedankt voor al jullie liefde en steun. Waar je dan ook bent, blijf alsjeblieft vechten." Op beelden op livestreams van de schepen is te zien dat het merendeel van de bemanning aan dek zit met reddingsvesten aan. Een woordvoerster van de Nederlandse boot liet weten dat het mogelijk is dat de opvarenden op het moment van interceptie hun telefoons overboord gooien omdat ze niet willen dat die in beslag worden genomen door het Israëlische leger.

De flotilla is met tientallen schepen onderweg om hulpgoederen zoals babymelk en rijst te brengen aan de Palestijnse bevolking in Gaza. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit zestien mensen. Mocht de bemanning inderdaad worden gearresteerd, dan staat er voor donderdagmiddag een protestactie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gepland. Daaraan zullen dan ook familieleden meedoen.

Tot aan woensdag werd de hulpvloot vergezeld door marineschepen uit Spanje en Italië. Die boden bescherming nadat tijdens de tocht de flotilla meermaals was aangevallen met drones die onder meer brandbommen afwierpen. Vermoed wordt dat Israël achter die aanvallen zat. De marineschepen keerden uiteindelijk om om een directe confrontatie met Israël te vermijden.

Terwijl de flotilla probeert hulpgoederen naar de hulpbehoevende bevolking te krijgen, gaat Israël onverminderd door met de genocide op de Palestijnen. Woensdagochtend werden bij nieuwe aanvallen op Gaza zeker 65 mensen gedood. Het Israëlische leger heeft ook gezegd dat de bevolking van het zwaar belegerde Gaza-Stad nog een laatste waarschuwing krijgen om de stad te verlaten. Israël wil de drukst bevolkte stad van de Gazastrook met de grond gelijkmaken. De bevolking heeft al eerder evacuatiebevelen gekregen, maar feitelijk kunnen ze nergens naartoe omdat ook de weg uit de stad te gevaarlijk is vanwege voortdurende Israëlische aanvallen en omdat de rest van Gaza ook al is vernietigd door Israël.