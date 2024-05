'Genocide Joe' Biden geeft Israël voor miljard dollar aan bommen om laatste stukje Gaza te vernietigen

Terwijl Israëlische tanks Rafah binnenrollen en Palestijnen in Gaza nu echt geen kant meer op kunnen, heeft de Amerikaanse president Joe Biden een nieuwe wapenleverantie aan Israël toegezegd van zo’n 1 miljard dollar. Dat meldt de BBC. Dankzij die Amerikaanse wapens hoeft de Israëlische regering zich voorlopig niet druk te maken dat het niet meer genoeg tankmunitie, mortieren en pantservoertuigen heeft om de bevolking van Gaza met de grond gelijk te maken.

Eerder had Joe Biden een Israëlische aanval op Rafah een rode lijn genoemd die Israël niet mocht overschrijden. Nadat Israël dat toch leek te gaan doen, zette de regering-Biden een andere wapenleverantie tijdelijk stop omdat die bommen “misschien” tijdens een grondoperatie in Gaza gebruikt zouden worden. Volgens Biden heeft de Israëlische regering hem inmiddels beloofd dat ze zich aan de wet houden met betrekking tot het inzetten van Amerikaanse wapens tegen de burgerbevolking van Gaza.

Die geruststelling kan met enig gevoel voor understatement naïef genoemd worden van de Amerikaanse president die inmiddels de bijnaam “Genocide Joe” heeft. Als Israël door de geschiedenis heen iets heeft bewezen, is dat het zich niets aantrekt van welke internationale druk of VN-resolutie dan ook. Dat Israël ondanks oproepen van regeringen wereldwijd nu toch grensplaats Rafah aanvalt, is daar het zoveelste bewijs van.