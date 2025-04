Genocide in Gaza: Israël blijft hulpgoederen blokkeren ondanks humanitaire crisis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 136 keer bekeken • bewaren

Israël heeft verklaard dat het voorlopig alle humanitaire hulp aan Gaza zal blijven blokkeren. Dat meldt The Guardian. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, noemt de blokkade "een van de belangrijkste drukmiddelen" om Hamas te dwingen de resterende gijzelaars vrij te laten die sinds de aanvallen van 7 oktober 2023 door Hamas worden vastgehouden.

Sinds 2 maart staat Israël niet toe dat er voedsel, brandstof, water of medicijnen Gaza binnenkomen. De totale blokkade ging in ruim twee weken voordat het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas werd verbroken. Volgens hulporganisaties zoals Artsen Zonder Grenzen verandert Gaza in een "massagraf voor Palestijnen", terwijl Amnesty International de blokkade heeft bestempeld als een misdaad tegen de menselijkheid en een schending van het internationaal humanitair recht.

De humanitaire situatie verslechtert ondertussen met de dag. Mahmoud Shalabi, directeur bij Medical Aid for Palestinians, beschrijft de toestand als "de ergste in 18 maanden" wat betreft het ontbreken van basislevensbehoeften. Sinds het begin van het conflict zijn meer dan 51.000 Palestijnen omgekomen - vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg - waarvan meer dan 1.600 sinds Israël op 18 maart de genocide hervatte.

Extreemrechtse figuren in de regering van de door het Internationaal Strafhof gezochte premier Benjamin Netanyahu eisen dat er geen enkele hulp naar Gaza wordt gestuurd totdat Hamas de gijzelaars vrijlaat. "Zolang onze gijzelaars in de tunnels wegkwijnen, is er geen reden voor één gram voedsel of enige hulp om Gaza binnen te gaan," verklaarde minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir woensdag.

Katz zei dat Israël uiteindelijk van plan is om een eigen "civiele distributie-infrastructuur" voor hulp in Gaza op te zetten, maar gaf geen tijdlijn of details over hoe dit tot stand zou komen. Ondertussen houden de Israëlische troepen inmiddels 30 procent van de Gazastrook bezet als wat zij omschrijven als een "operationele veiligheidsperimeter". Die zogenaamde bufferzone wordt volledig vrijgemaakt van Palestijnen, door verdrijving of dood. Wie volgens het Israëlische leger te dichtbij de zone komt, wordt neergeschoten. Critici zien in het uitbreiden van de bufferzones een Israëlisch plan om uiteindelijk heel Gaza in handen te krijgen waar geen ruimte meer zal zijn voor Palestijnen.

Bemiddelingspogingen door Egypte, Qatar en de VS om het staakt-het-vuren te herstellen blijven ondertussen vastlopen. Terwijl Hamas eist dat elke gijzelaarsdeal een terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza moet garanderen, heeft Katz gezegd dat de militairen permanent in de bezette bufferzones blijven, "net zoals in Libanon en Syrië".