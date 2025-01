Genocide Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 364 keer bekeken • bewaren

Negen miljoen mensen op de vlucht

Het maakt allemaal weinig uit. Het zal geen gevolgen hebben. Toch is het nuttig en noodzakelijk dit jaar te beginnen met aandacht voor een genocide. Deze volkerenmoord treft bijna uitsluitend moslims. Het aantal dodelijke burgerslachtoffers wordt geschat op 150.000 mensen. Tegen de negen miljoen personen zijn op de vlucht geslagen, waarvan meer dan twee miljoen naar het buitenland. De namen van de hoofddaders zijn bekend: Abdel Fattha al- Burhan en Mohammed Hamdan Dagalo, genaamd Hemedti. respectievelijk opperbevelhebber van het leger en van de Rapid Deployment Forces. Het strijdtoneel is de republiek Soedan. Deze twee krijgsheren worden naar mijn weten door het Strafhof in Den Haag niet gezocht.

In Darfur - het noordwesten van het land - neemt de oorlog zeker het karakter aan van etnische zuiveringen. Voornaamste slachtoffer hiervan is het volk der Masalit. Massaverkrachtingen behoren tot de strijdmethodes van beide partijen. Ook kindhuwelijken blijken een rol te spelen.

De nieuwste fase in de oorlog begon in 1993 nadat al-Burhan en Hemdedti eerst samen een ontluikende democratische beweging in Soedan hadden neergeslagen. Daarna raakten ze onderling slaags. Het is hen vooral te doen om een monopolie voor zichzelf op de natuurlijke rijkdommen van Soedan. Tegelijkertijd willen zij oude rekeningen van etnische aard vereffenen.

De internationale gemeenschap laat beide legers ongestoord hun gang gaan. De meeste landen - ook Nederland - hebben hun ambassade in Khartoum, de hoofdstad van Soedan, gesloten. Dat ging nogal abrupt. Enkele tientallen Soedanezen raakten in de problemen omdat ze niet meer bij hun papieren konden. Die hadden zij in het nu afgesloten gebouw achter moeten laten in verband met de aanvrage van een visum.

De Verenigde Naties deden een oproep het vuren te staken. Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten hebben tevergeefs geprobeerd tussen Hemedti en al-Burhan te bemiddelen. De Verenigde Arabische Emiraten schijnen laatstgenoemde te steunen omdat ze zo het goud dat in het door de legerleider beheerste gebied wordt gedolven, kunnen verkopen. Ook Iran onderhoudt goede relaties met al-Burhan. Daardoor zou het toegang kunnen krijgen tot de westkust van de Rode Zee.

Rusland levert beide partijen in de burgeroorlog wapens. Hemedti kreeg militair materieel geleverd door het Libische Nationale Leger, een militie gesteund door Egypte.

Dezer dagen maakt de Soefi leider Sjeik al-Amin Omar een reis door Europa om aandacht te vragen voor het lijden van het Soedanese volk. Hij heeft zijn religieuze organisatie en zijn hoofdkwartier in Omdurman geheel in het teken gesteld van de humanitaire hulpverlening. De sjeik onderhoudt zowel met Hemedti als met al-Burhan een draaglijke werkrelatie. zo kan hij hulpgoederen het land in krijgen.

Het ziet er niet naar uit dat deze genocide binnen afzienbare tijd zal stoppen. Veel extra publiciteit wordt niet verwacht. Vertegenwoordigers van buitenlandse media zijn hun leven niet zeker. De strijdende partijen zijn van pottenkijkers niet gediend.

