Genocide dreigt voor moslimminderheid in Birma

4 mei 2015 - 8:33

Als ik goed begrijp dat deze mensen oorspronkelijk uit Bangladesh komen, en dus in feite vluchtelingen zijn, dan begrijp ik niet waarom allerlei andere landen genoemd worden om een oplossing te bieden. Zij moeten gewoon een veilig leefgebied in Bangladesh krijgen dan lijkt me. Hadden we de VN niet juist voor dit soort problemen? Het lijkt me niet dat als de Walen Belgie uit gepest worden door de Vlamingen, dat van Nederlanders verwacht mag worden dat we onbeperkt Walen opvangen. Dan kunnen we aan de gang blijven. Overigens vraag ik me ook af in hoeverre de religieuze component speelt. Kunnen we er blindelings vanuit gaan dat alle inwoners van Myanmar ook dadwerkelijk beleidend Boedist of Moslim zijn? Men kan Nederland ook wel als Christelijk land neerzetten, maar er zijn maar betrekkelijk weinig actief beleidend Christenen in ons land.