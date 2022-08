‘Genocide compleet’: laatste lid van inheemse stam Brazilië overleden

Het laatste lid van het Tanaru-volk in het Braziliaanse Amazonewoud is overleden. De man leefde al jaren in totale afzondering, nadat veeboeren de rest van de stam vanaf de jaren zeventig hadden uitgeroeid. “Met zijn dood is de genocide van zijn volk compleet”, reageert Fiona Watson van Survival, een organisatie die opkomt voor inheemse volken.