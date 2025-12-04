Genocidale terreurstaat Israël wel naar Songfestival, Nederland haakt af Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 881 keer bekeken • bewaren

Ondanks de genocide in de Gazastrook, voorafgegaan door decennia van ontmenselijking van en apartheidsbeleid voor de Palestijnen, is Israël gewoon welkom op het Eurovisiesongfestival. Bij de vergadering van Europese publieke omroepen bij de EBU in Genève is bepaald dat het Aziatische land alsnog een deelnemer mag sturen. Tegen die deelname was veel protest, waaronder vanuit Nederland dat dreigde niet mee te doen. AVROTROS haakt nu inderdaad af.

Volgens de algemeen directeur van AVROTROS, Taco Zimmerman, is het besluit "niet over één nacht ijs gegaan". "Het Songfestival is heel waardevol voor ons. Cultuur verbindt, maar niet ten koste van alles. Dat wat er het afgelopen jaar is gebeurd, raakt aan onze grenzen. Universele waarden als menselijkheid en vrije pers zijn ernstig geschonden en voor ons niet onderhandelbaar."

In aanloop naar de vergadering van de EBU krabbelden al steeds meer landen terug in hun kritiek op Israël. Die landen verscholen zich achter het zogenaamde "staakt-het-vuren" in Gaza, waar Israël zich overigens totaal niet aan houdt en op grote schaal Palestijnen blijft vermoorden. Andere landen, zoals Spanje en Ierland, zeiden voorafgaand aan de vergadering al dat er geen enkele mogelijkheid is dat zij meedoen zolang Israël welkom is op het Songfestival.