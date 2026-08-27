Genocidale maniak Ratko Mladić dood Actueel Gisteren • leestijd 1 minuten • 1787 keer bekeken • Bewaren

Ratko Mladić, de "slager van Srebrenica", is dood. Hij was van 1992 tot 1995 opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger. Zijn bijnaam kreeg hij vanwege zijn hoofdaandeel in de massamoorden en genocide op de Bosnische moslims.

Tijdens de val van Srebrenica in juli 1995 vermoordden de Bosnisch-Servische troepen onder leiding van Ratko Mladić naar schatting ruim 8.000 moslimmannen en -jongens. In Nederland werd hij in één klap bekend door de onthutsende ontmoeting tussen hem en Dutchbat-commandant Thom Karremans. Mladić eiste bij dat gesprek dat afgevaardigden van de moslims en van Dutchbat zich de volgende dag bij hem zouden melden, in ruil voor veiligheid. Een onthutsend overrompelde Karremans zegde Mladic alle steun toe. Nadat de Nederlandse troepen vertrokken, slachtten de troepen van Mladić de moslims af.

Na jaren op de vlucht te zijn geweest, werd hij in 2011 eindelijk opgepakt en uitgeleverd aan Den Haag. Mladić zat vast in Den Haag, waar hij in 2017 voor genocide en oorlogsmisdrijven werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf door het Joegoslaviëtribunaal. Hij is 84 jaar oud geworden.