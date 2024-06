Gendergelijkheid neemt wereldwijd iets toe, maar Nederland maakt er al jaren een puinhoop van Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

Hoewel het wereldwijd iets beter gaat om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te dichten, blijft Nederland stilstaan. Dat blijkt uit de jaarlijkse Global Gender Gap Index van het World Economic Forum (WEF) die woensdag verscheen. Nederland neemt daarin voor het derde jaar op rij een 28ste plaats op de ranglijst in en scoort zelfs nog iets slechter dan vorig jaar.

Het rapport toont de voortgang (of achteruitgang) van vrouwenemancipatie in 146 verschillende landen. Daarbij wordt gekeken naar economische participatie, politieke invloed, gezondheidszorg, levensverwachting en toegang tot onderwijs. Tien jaar geleden, in 2014, stond Nederland nog op een veertiende plaats, die plek is inmiddels ver uit zicht geraakt.

Op vlak van economische participatie en kansen voor vrouwen belandt Nederland dit jaar in de middenmoot en moet daarbij 73 landen voor zich laten. Nederlandse vrouwen krijgen nog steeds niet hetzelfde betaald als mannen voor hetzelfde werk. Op de ranglijst voor verloning voor soortgelijk werk staat Nederland op plek 65.

De top 10 landen waar de genderongelijkheid het kleinst is, zijn IJsland, Finland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zweden, Nicaragua, Duitsland, Namibië, Ierland en Spanje. Buurland België neemt de twaalfde plek op de ranglijst in.

In Nederland is 77,5 procent van de genderkloof gedicht, 0,2 procent minder dan een jaar eerder, zo meldt de Volkskrant. Professor Henk Volberda van het Amsterdam Centre for Business Innovation zegt tegen de krant dat nieuw emancipatiebeleid nodig is om Nederland in de top 10 te krijgen. Volgens vakbond FNV lijdt Nederland aan een ‘gidslandcomplex’. ‘Omdat we denken dat we alles goed geregeld hebben, blijft ons emancipatiebeleid achter bij andere landen.’

Hoewel wereldwijd de gendergelijkheid iets toeneemt, is er nog veel werk te verzetten. In het huidige tempo van verbeteringen, duurt het nog zeker 134 jaar voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is weggewerkt.