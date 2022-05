Gênant: kabinet weet nog altijd niet wat institutioneel racisme is

16 mei 2022 - 18:39

Racisme is geen zwart-wit benadering. Zoiets heet dogma. Het racisme is een ideologie zoals ieder ander. In een naar principes van racisme gevormde maatschapijen, bijna alle ideologien en de macht gerelateerde deleid, bestuur en institutie zijn in min of mindere mate daarmee besmet. In zo’n maatschapij is de kans groot dat dit racisme de profielen en kaders van hun praktijk gaat vormen en instructureel verankeren. Dat is in NL en veel andere westerse landen het geval. Na een paar generatie zien de burgers het doidnormaal, want dat is dan de opmaat van de behandeling van iedereen. Maar in een witte samenleving wordt niemand hierdoor getroven (witte privacy). Het komt naar oppervlakte als niet witte burgers er bij komen. Kortom, dat burgers dit racisme en racistische behandeling van niet witte burgers niet in stat zijn waar te nemen is ook “dood normaal”. Maar bij de bestuurders en beleidmakers (zeg maar het institutioneel bestaan) is dat allemaal hun tradities en hun erfgoed. En deze wordt bewust en met voorkeur en voorkennies toegepast.