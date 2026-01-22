BNNVARA Logo
Gênant: Faber smeekt en jammert maar mag haar stuitend racistische motie toch niet indienen

Marjolein Faber, de oud-PVV-minister van Vreemdelinghaat die met BBB'er Femke Wiersma strijdt om de titel 'Minst capabele bewindspersoon ooit', is ook als Kamerlid uitstekend in staat zichzelf onsterfelijke belachelijk te maken. Tijdens haar spreektijd in de Tweede Kamer ging ze ruim over haar spreektijd heen, waarna ze haar stuitend racistische moties niet meer mocht indienen van voorzitter Thom van Campen. Faber werd boos, Faber smeekte, Faber bedelde om een paar minuutjes extra als een kleuter die nog alsjeblieftalsjeblieft vijf minuutjes langer wil opblijven. Het mocht niet baten, op de nieuwe PVV-splinter Groep Mossad en de extreemrechtsbuiten van de VVD Ingrid Michon na, was er geen meerderheid te vinden voor het laten uitspreken van Fabers racistische gewauwel. Je zou er om willen lachen, tot je je bedenkt dat dit het Nederlandse parlement is anno 2026.

