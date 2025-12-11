Genadeloze analyse van Yesilgöz: ‘Een fatbiker die je aanrijdt op de stoep en dan wil dat jij sorry zegt’

Oud-SP-Kamerlid Peter Kwint moet woensdag met toenemende verbazing hebben zitten kijken naar het Kamerdebat over de voortgang van de kabinetsformatie. Met name een opmerking van Dilan Yesilgöz schoot hem in het verkeerde keelgat. De VVD-leider riep andere partijen op om “constructief” mee te denken nu zij met D66 en het CDA over een nieuw kabinet gaat onderhandelen.

Een nogal apart verzoek van een partij die zelf de vorming van een kabinet met GroenLinks-PvdA blokkeert, constateerde Kwint bij het rechtse clubhuis Pauw & De Wit. “Het is een beetje of je op de stoep wordt aangereden door een fatbike en dat jij dan ‘sorry’ moet zeggen. Ik ben Jesse Klaver niet en daar is Jesse Klaver om voor de hand liggende redenen heel tevreden over, maar als ik Jesse Klaver zou zijn, zou ik ook denken: ‘ja jongens, zak er even in’.”