Gen Z-jongeren in Marokko massaal de straat op om hervormingen te eisen

In Marokko houdt een nieuwe golf van jongerenprotesten het land al meerdere dagen in zijn greep. Onder de naam GenZ 212 trekken voornamelijk jongeren de straat op om te demonstreren tegen corruptie, sociale ongelijkheid en falende publieke voorzieningen. De beweging, die anoniem opereert via sociale media zoals Instagram, TikTok en Discord, krijgt opmerkelijk veel steun van oudere generaties. Demonstranten scanderen leuzen als "het volk wil gezondheid, onderwijs en verantwoording" en eisen het vertrek van premier Aziz Akhannouch.

De onrust nam toe na het overlijden van acht zwangere vrouwen in een openbaar ziekenhuis in Agadir, wat de woede over de gebrekkige gezondheidszorg deed oplaaien. Tegelijkertijd bekritiseren de jongeren de grootschalige investeringen in sportinfrastructuur voor de Afrika Cup en het WK voetbal van 2030, terwijl zorg en onderwijs te weinig budget krijgen. "De stadions zijn er, maar waar zijn de ziekenhuizen?" klinkt het op straat.

De autoriteiten reageren hard op de protesten en proberen sinds het weekend alle bijeenkomsten te verhinderen. Alleen al in hoofdstad Rabat werden zestig mensen gearresteerd, en ook in Casablanca, Agadir, Oujda en Meknes vonden arrestaties plaats. Ondanks de politie-inzet blijven groepen jongeren, geïnspireerd door soortgelijke Gen Z-bewegingen in landen als Nepal en Peru, doorgaan met demonstreren.

