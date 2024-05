Gemigreerde EU-burgers zijn potentieel een cruciaal stemblok in juni Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 114 keer bekeken • bewaren

David Koranyi voorzitter van Action for Democracy

Omdat ik al zeven jaar een migrerende EU-burger ben, ken ik uit de eerste hand zowel de mogelijkheden als de uitdagingen om overal in de EU-27 te kunnen wonen, werken of studeren. Het is baanbrekend voor mensen zoals ik en vele miljoenen anderen die ervoor gekozen hebben hun thuisland te verlaten. Het is een fundamentele Europese vrijheid - net als ons stemrecht. En nu de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 nog maar een paar weken van ons verwijderd zijn, is het cruciaal dat kiezers die buiten hun eigen land wonen of werken niet alleen weten hoe ze kunnen stemmen voor deze verkiezingen, maar ook de mogelijkheid hebben om de volgende Europese wetgevende macht te beïnvloeden.

Ongeveer 11 miljoen stemgerechtigde burgers wonen momenteel in een andere EU-lidstaat en nog eens miljoenen in het Verenigd Koninkrijk en andere landen buiten de EU. Dit maakt mobiele Europeanen tot een potentieel cruciaal stemblok in juni. Maar de moeilijkheden om deze groep kiezers te mobiliseren om te gaan stemmen is altijd al een probleem geweest. Op dit moment moeten velen zich door omslachtige en inconsistente registratievereisten worstelen of zelfs aanzienlijke afstanden afleggen om hun stem uit te brengen - barrières die onmiskenbaar van invloed zijn op hun bereidheid om te gaan stemmen.

Hoewel zowel online als per post stemmen mogelijk is, vrezen sommige Europese burgers die vanuit het buitenland stemmen voor inmenging door fraude, cyberaanvallen en een gebrek aan vertrouwen in stemmen per post. Bovendien heeft in sommige gevallen alleen al hun mobiliteit een invloed op hun gevoel van verbondenheid met specifieke plaatsen en dus op hun motivatie om te gaan stemmen. Vertrouwdheid met relevante administratieve systemen en kennis van beleid en kandidaten kan negatieve gevolgen hebben. Daarnaast kan het voor sommige mobiele Europese burgers moeilijk zijn om toegang te krijgen tot informatie over de verkiezingen in een taal die ze begrijpen. Anderen hebben misschien niet het recht om vanuit het buitenland te stemmen in hun thuisland.

De EU-instellingen zijn zich bewust van deze belemmeringen en hebben geïnvesteerd in het onderzoeken hoe ze kunnen worden aangepakt. Een belangrijk deel van de oplossing die door de Europese Commissie is geïdentificeerd, is bijvoorbeeld steun van NGO's en mobilisatie aan de basis. In reactie hierop heeft Action for Democracy - een non-profit organisatie die aan de basis werkt aan een wereldwijde pro-democratische solidariteitsbeweging - onlangs een digitaal platform gelanceerd dat onpartijdige informatie verstrekt aan migrerende Europese burgers over hoe ze kunnen stemmen. Dit initiatief biedt essentiële middelen en begeleiding om ervoor te zorgen dat al deze burgers volledig kunnen deelnemen aan het verkiezingsproces, zodat elke stem wordt gehoord.

De Europese Parlementsverkiezingen in juni zijn niet alleen een cruciaal moment voor Europa, maar kunnen ook een voorbode zijn van het bredere politieke klimaat. Er is een precedent hiervoor, zoals in 2016, toen de Brexit-stemming een voorbode was van belangrijke populistische en antidemocratische verschuivingen wereldwijd, met als hoogtepunt de verkiezing van Donald Trump later dat jaar. Dit liet duidelijk zien dat politieke golven in één regio diepgaande en snelle repercussies wereldwijd kunnen hebben, wat de noodzaak benadrukt van geïnformeerde en waakzame deelname aan het democratische proces door alle burgers.

2024 is uitgeroepen tot "het jaar van de democratie", omdat meer dan 40% van de wereldbevolking mag stemmen, van India tot Indiana. Tegelijkertijd blijven er zorgen bestaan over de toekomst van de democratie, met een groeiend bewustzijn van de vele bedreigingen die er bestaan, van online desinformatie tot dubieuze verkiezingspraktijken. De uitslag van de Europese verkiezingen van dit jaar kan opnieuw rimpelingen buiten de landsgrenzen veroorzaken - en gevolgen hebben voor beleid dat varieert van de Green Deal van de EU tot hulp aan Oekraïne. Het is van het grootste belang dat we ons sterk maken voor democratie. Doen we dat niet, dan lopen we het risico dat de democratische fundamenten die cruciaal zijn voor het behoud van stabiliteit, rechten en vrijheden verder ondermijnd worden.

Het is dus noodzakelijk om de 11 miljoen Europeanen die buiten hun eigen land wonen, te mobiliseren. Het nieuwe Europees Parlement kan niet alleen zorgen dat ze in juni gaan stemmen - en kijken naar de volgende EU-verkiezingen in 2029 - maar kan ook veel doen om de visie van vrij verkeer in een geïntegreerd Europa te realiseren en het leven van migrerende EU-burgers te verbeteren. Een uitgebreid mobiliteitskader zou werkzoekenden in alle EU-landen beter ondersteunen, bureaucratische belemmeringen verminderen en de kansen op werk vergroten. EU-brede erkenning van onderwijskwalificaties en beroepscertificaten zou het proces voor academische en professionele mobiliteit vereenvoudigen. Door ervoor te zorgen dat alle mobiele EU-burgers in hun gastland zonder problemen hun stem kunnen uitbrengen bij lokale verkiezingen, wordt de politieke integratie en vertegenwoordiging bevorderd.

Bovendien zou het verhogen van de financiering voor initiatieven op het gebied van taalonderwijs het voor EU-burgers gemakkelijker maken om te integreren in nieuwe culturen en gemeenschappen, wat hun persoonlijke en professionele kansen zou vergroten. Maar dit is alleen mogelijk als de pro-Europese krachten de overhand krijgen en een stevige meerderheid behouden in het Europees Parlement.