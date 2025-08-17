Gemiddelde Nederlandse man heeft alweer genoeg zout binnen voor het hele jaar Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 276 keer bekeken • bewaren

Nederlandse mannen van tussen de 18 en 50 hebben gemiddeld nog geen acht maanden nodig om hun maximale jaarhoeveelheid zout binnen te krijgen. Op zondag 17 augustus hebben zij hun ‘zoutmeter’ helemaal vol, blijkt uit berekeningen van Foodwatch, dat zich baseert op gegevens van het RIVM.

“Uit de meest recente Voedselconsumptiepeiling van het RIVM blijkt dat mannen in deze leeftijdsgroep gemiddeld 8,0 gram zout per dag eten. Dat is 60% meer dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestelde bovengrens van 5,0 gram. Ook de adviezen van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum, die maximaal 6,0 gram zout per dag voorschrijven, worden door deze groep ruimschoots overschreden.”

Bewerkte voedingsmiddelen zijn de grootste boosdoener. Die zijn goed voor 6,8 gram per dag, terwijl de mannen ‘slechts’ 1,2 gram via het zoutvaatje toevoegen aan hun eten. Te veel zout is slecht voor de gezondheid. De kans op een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, maagkanker, nierschade en botontkalking neemt toe.

Foodwatch bepleit strengere maatregelen. Vrijblijvende afspraken met de industrie om de hoeveelheid zout in het (bewerkte) eten omlaag te krijgen werken onvoldoende. “Alleen harde, wettelijk bindende regels kunnen de zoutinname in Nederland écht terugdringen," stelt Frank Lindner, campagneleider bij Foodwatch.