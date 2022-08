Gemeentes in overleg met boeren over het verwijderen van vlaggen

22 aug. 2022 - 8:57

Een overheid kan in onze democratische rechtstaat met onze fundamentele vrijheden, zoals die van meningsuiting, dan ook weinig meer dan vriendelijk vragen of het deel van de protesten in de vorm van vlaggen en spandoeken die langs en over wegen zijn aangebracht door burgers te verwijderen. Het is in de wet geregeld dat het toegestaan is, wanneer het protestuitingen betreft zelfs zonder dat er toestemming nodig is. Die op eigen terrein geplaatst zijn horen ze al helemaal niet over te beginnen. Veruit de meeste gemeentes op het platteland denken ze er bovendien niet over hier werk van te maken.