Gemeenteraadslid reageert met middelvinger op bezorgde burgers, Pim Fortuyn draait zich om zijn graf Opinie

Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik me inzet voor mensen die onvoldoende stem hebben. Zo ben ik de trotse voorzitter van veruit de grootste bewonersvereniging op het gebied van vliegvelden. De vereniging kent men in de regio als BTV-Rotterdam Airport. Ik vertegenwoordig met alle liefde zo’n 4500 gewone mensen in de regio van Zestienhoven. Mensen die echt vreselijk te lijden hebben onder ongelofelijk veel herrie en luchtvervuiling door een enorm gegroeid vliegveld. Mensen die anders geen stem hebben.

Het gaat om mensen die niet per se tegen het vliegveld waren, maar zien dat hun leefomgeving steeds verder wordt verknald. Steeds méér en grotere vliegtuigen. Daarbij komt nog dat de vliegveldbazen mogelijkheden zien om bijna te verdubbelen van 56.000 vliegtuigen naar 98.000 (bron ADECS). Dat is dus 1 vliegtuig per 4 minuten, dag in dag uit, jaar in jaar uit. En dat midden tussen woonwijken die al waren gebouwd voordat het vliegveld begon.

Maar ook gemeenten als Schiedam, Vlaardingen, Lansingerland en Zuidplas worden zwaar getroffen door zeer laagvliegend vakantieverkeer. Het vliegveld veroorzaakte vorig jaar 224.150 overlastmelding. In de periode van 9 jaar liep dat in 12 jaar achtereen op van 4000 meldingen per jaar naar die 224.150 (bron milieudienst DCMR). Het houdt gelijke tred met de komst en groei van Transavia als bulkvlieger.

Langzaam maar zeker gingen de vliegveldbazen de tolerantiegrens over. Ze stopten niet op tijd de groei. In 2018 werd al vastgesteld, door het vliegveld zelf, dat de tolerantiegrenzen waren bereikt (bron CRO-Rotterdam). Toen ging het om 36.000 overlastmeldingen. Dat was al 10 maal zoveel als vele jaren ervóór.

Deze georganiseerde omwonenden riepen niet ‘nee-nee-nee’, maar kwamen met een totaal uitgewerkt plan. Samen met het Urgenda, het gerenommeerde stadsontwikkelbureau Ziegler-Branderhorst en de ter zake zeer kundige economen Leo Bus en Walter Manshanden kwamen ze met het plan 'Stadskwartier Noorderbos'. Dit plan werd dus berekend door onafhankelijke deskundigen, waar de opdrachtgever BTV geen inhoudelijke invloed op heeft gewild. Werkelijk alles is uitgerekend in dit rapport, werkelijk alles!

Kosten noch moeite werden dus gespaard om met een afgewogen rapport te komen. De uitkomst is dat alleen de vakantievliegreiziger amper 40 minuten minder goed af is op een hele vakantie. Zelfs Schiphol, baas van het Zestienhoven, wordt er beter van. Een zeer druk bezochte perspresentatie werd georganiseerd en de politiek werd uitgenodigd. Leefbaar Rotterdam kwam niet. U weet wel, die partij die de nagedachtenis aan Pim Fortuyn levend wil houden.

En toen kwam het raadslid van Schaick. Het raadslid van Schaick van deze partij vond het wel nodig om, tijdens de presentatie, op Facebook een foto te plaatsen waarin hij zijn dikke middelvinger opstak richting die 4500 burgers. Daarbij uitte hij ook nog wat beledigende teksten. Daar had hij dus wel tijd voor. Hij had geen tijd om te luisteren naar de burgers. Hij had geen tijd om het rapport door te bladeren. Hij had wel direct een soort van mening. En toen hij erop werd aangesproken door de regionale zender RTV Rijnmond werd het nog erger. De fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam “kon er wel om lachen” en en passant werd ook burgemeester Aboutaleb bevolen zich er niet mee te bemoeien. De voorzitter van de gemeenteraad moest in zijn hok.

Vind ik daar iets van? Jazeker! Ik vind dat meer dan schandalig! Ik schreef al eens over “afbekpolitiek”. Dat ging over het afbekken van burgers door vooral lokale en niet goed georganiseerde politici. Deze zaak is de overtreffende trap.

Tijdens je benoeming gaat een raadslid akkoord met een gedragscode. Daarin staat dat je je respectvol dient te gedragen. Je hebt een voorbeeldfunctie en die heb je dag en nacht, zo staat daar te lezen. Maar steeds vaker zie je raadsleden ontsporen die niet kunnen omgaan met een andere mening of inzicht. Bewoners schofferen terwijl ze met een keurig rapport komen, die je ook nog eens weigert in ontvangst te nemen. Wat zeg je dan tegen die burgers? Ja…’fuck you’ dus. Je doet er niet toe. Zo wordt dus de democratie langzaamaan vernietigd.

De oprichter van Leefbaar Rotterdam had dit nooit geaccepteerd. Hij hield wel van een stevig debat, maar dit……. ? Pim Fortuyn was een echte democraat, hij draait zich om in zijn graf.