Gemeenten zijn klaar met de politieke gemakzucht van Wilders 1

Terwijl de coalitie alweer opnieuw met vakantie is protesteert de Wethoudersvereniging, waar het overgrote deel van de wethouders bij is aangesloten, tegen de politieke gemakzucht van het kabinet Wilders 1. De coalitie wil fors bezuinigen zonder duidelijk te maken hoe dat dan moet. Gemeenten krijgen gewoon minder geld en moeten het zelf maar uitzoeken. Met veelal als gevolg dat sportvoorzieningen, zwembaden, muziekverenigingen de klos zijn omdat het geld nergens anders te vinden is.

Bij het huisvesten van erkende vluchtelingen doet zich een soortgelijk probleem voor. Die mogen geen voorrrang krijgen maar het is een raadsel waar deze mensen dan moeten verblijven. Daarvoor was eerder de spreidingswet aangenomen door het parlement maar Wilders 1 gaat die wet weer ongedaan maken. ,,Je kunt je voorstellen dat dat niet makkelijk is. Wethouders staan vol in de vuurlinie, zij moeten de gesprekken met boze en bezorgde inwoners voeren. Maar je doet het, omdat je staat voor goed bestuur. En dan ben je bijna klaar met die plannen, kondigt het kabinet aan dat de spreidingswet weer wordt afgeschaft. Leg dat dan maar eens uit. Op die manier ben je geen betrouwbare overheid,” legt bestuursvoorzitter Axel Boomgaars uit aan het AD.

De onbetrouwbaarheid van Den Haag blijk ook uit andere zaken, stelt Boomgaars maar daartegen protesteren is lastig. Hij vertelt dat wethouders klem zitten omdat zij ook de inwoners moeten dienen. Weigeren van taken of zelfs staken zou vooral de eigen burgers treffen in plaats van de coalitiepartijen.

De lijst met klachten en grieven van wethouders is nog veel langer. Terwijl het aantal verplichte taken dat zij op hun bordje krijgen - zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en de energietransitie - alleen maar toeneemt, geldt dat in veel mindere mate voor het budget dat ze krijgen. Sterker nog, per 2026 krijgen gemeenten minder geld van het Rijk. Daarnaast heeft het nieuwe kabinet bepaald dat gemeenten de onroerendezaakbelasting (ozb) maar beperkt mogen verhogen.