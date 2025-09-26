BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Gemeenten voelen zich in de steek gelaten door kabinet bij opvang vluchtelingen

Kijk Nou
  •  
Vandaag
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
136 keer bekeken
  •  

De opvang van vluchtelingen dreigt weer het belangrijkste thema te worden in de verkiezingscampagne. Pointer dook in de materie en sprak met voor- en tegenstanders van asielzoekerscentra. Ondertussen zitten de gemeenten, die verantwoordelijk zijn gemaakt voor de opvang, klem. Zij voelen zich in de steek gelaten door het kabinet.

Meer over:

kijk nou, pointer, vluchtelingen, asielzoekerscentrum
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

BNNVARA LogoWij zijn voor