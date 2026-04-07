Gemeente Leeuwarden zorgt voor Kafkaëske toestanden bij 'ondersteuning' slachtoffers toeslagenschandaal

Mariëlle Nijland Gedupeerde toeslagenschandaal Persoon volgen

Gemeenteambtenaren, doe ’s een tandje erbij

Dit zou voor een gemeente dé uitgelezen kans moeten zijn om vertrouwen in de overheid te herstellen. De brede ondersteuning aan slachtoffers van het toeslagenschandaal zijn zogenaamde Spuk-gelden waarmee ouders en kinderen hun leven weer kunnen opbouwen. De staatssecretaris beloofde dat er ruimhartig mee zou worden omgegaan.

En wat doet de gemeente Leeuwarden? Beschikkingsvrij beslissen, om zich vervolgens daarop te beroepen met een niet-ontvankelijkheid als er een bezwaarschrift wordt ingediend. Kafkaëske toestanden. En zo zijn we weer terug in de tijd.

Juist de kinderen van gedupeerde ouders hebben het meeste geleden, hun jeugd is hun ontnomen door de overheid. Ook zij moeten hun leven weer opbouwen en het contact met hun ouders herstellen. Voor de kinderen was er de kindregeling, niet bedoeld om schulden mee af te lossen, maar als compensatie voor het aangedane leed.

Jij kunt in je functie als ambtenaar het verschil in iemands leven maken, een positieve wending geven: the floor is yours, let's make that difference. Ga met deze slachtoffers het gesprek aan, als je het als ambtenaar niet alleen kunt of durft, regel een ervaringsdeskundige die het ijs voor je breekt. Die zijn er namelijk genoeg te vinden, in iedere gemeente!