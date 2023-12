Gemeente Hoorn voelt zich te goed voor excuses slavernijverleden

“Dit jaar werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar het aandeel van de stad in de slavernij: Hoorn speelde een hoofdrol in het Nederlands slavernijverleden, kwam daaruit naar voren. "Als een van de weinige steden die vertegenwoordigd waren in de VOC en WIC, was Hoorn sterk bij het Nederlandse systeem van slavernij betrokken", schreven de onderzoekers.