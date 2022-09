Gemeente bouwde tien bruggetjes die van niks naar nergens lopen Kijk Nou • 22-03-2022 • leestijd 2 minuten • 7747 keer bekeken • bewaren

Je moet het met eigen ogen zien om het te geloven, maar in Veenendaal zijn tien bruggen aangelegd die eindigen in … een geluidswal. Het zijn dus bruggen zonder enige functie.

De bruggen zijn in 2010 aangelegd in een nieuwe stadswijk. De bedoeling was dat de bruggen een makkelijke overloop zouden gaan vormen naar woningen in een andere wijk. Alleen is die wijk er nooit gekomen.

De buurtbewoners hebben geen idee waarom de bruggen al tevoren zijn aangelegd. Want goedkoop zijn ze niet, uiteraard. Geschat wordt dat per brug zo’n 25.000 is neergeteld. Makkelijke rekensom: 250 duizend euro weggegooid geld.

Dat bedrag is gelukkig niets vergeleken met de kosten die gemaakt zijn voor de renovatie van de Leeghwaterbrug in Alkmaar. Die brug zorgde jarenlang voor opstoppingen in het verkeer en werd door sommige gebruikers de grootste “faalbrug” in de Nederlandse geschiedenis genoemd. De kosten om daar iets aan te doen liepen in twee jaar tijd op van 6,8 miljoen euro naar 22 miljoen euro! Helpen deed dat niet echt want na de renovatie weigerde de brug nog steeds meermaals dienst.

