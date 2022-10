Gemeente Amsterdam verwijdert honderden deelfietsen Nieuws • 01-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De Gemeente van Amsterdam heeft honderden zogenaamde deelfietsen uit de stad verwijderd. Het gaat om 400 fietsen die gewoon ergens in de stad waren neergezet en vergeten en daardoor te lang, of hinderlijk geparkeerd stonden. De fietsen staan nu nog in het fietsdepot, met de hoop dat de bedrijven die de deelfietsen verhuren in de stad ze zelf op zullen komen halen.

De deelfietsen, die verhuurd worden door commerciële exploitanten, kunnen overal in de stad achter worden gelaten voor een volgende gebruiker. Ze zijn te vinden en te huren door middel van een app. Doordat ze echter geen vaste stalplaats hebben en dus door de hele stad heen komen te staan.

Officieel mag het volgens de vergunning van de deelfietsen niet om ze zomaar in de publieke ruimte achter te laten, maar in de praktijk is dat wat er voor een groot deel gebeurt. Voor de exploitanten is dit alleen maar een mooie bijkomstigheid. Waar andere fietsverhuurders hun eigen opslag moeten regelen, maakt hun product gewoon gebruik van schaarse publieke voorzieningen, zoals fietsenrekken en fietsenstallingen, zonder voor die voorzieningen te hoeven betalen.

De fietsen zijnde gemeente een doorn in het oog geworden.Ook in andere grote steden als Rotterdam is er sprake van een vergelijkbare problematiek.

Eerder in augustus kondigde de gemeente de maatregel al aan. ‘Het doel van deelfietsconcepten moet zijn dat het aantal fietsen in de stad vermindert. Tot nu toe lijken het er alleen maar meer te worden,’ liet wethouder Pieter Litjens toen weten aan stadszender AT5 . ‘Daar willen we paal en perk aan stellen.’