Gemaskerde Israël-aanhangers vallen pro-Palestijns kamp op Amerikaanse universiteit UCLA aan

Bij de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) zijn woensdag gevechten uitgebroken tussen pro-Palestijnse betogers en tegendemonstranten. Op de campus wordt al dagen actiegevoerd als reactie op de oorlog in de Gazastrook.

De studentenkrant Daily Bruin van UCLA schrijft dat ongeveer honderd aanhangers van de Israëlische staatsterreur hebben geprobeerd een pro-Palestijns protestkamp op de campus met geweld af te breken. Het kamp bestaat uit meer dan vijftig tenten en is omringd door een metalen hek. De krant Los Angeles Times meldt dat een grote groep tegendemonstranten in zwarte outfits en witte maskers op de campus arriveerde.

Burgemeester Karen Bass meldt dat de politie van Los Angeles is aangekomen op de campus, na een hulpverzoek van de rector. Ze omschrijft het geweld als "absoluut verwerpelijk en onvergeeflijk". De politie lijkt nog niet te hebben ingegrepen. De beveiliging en de universiteitspolitie hadden zich volgens de Daily Bruin zelfs teruggetrokken toen "demonstranten in het kamp werden aangevallen". Volgens de studentenkrant was de politie "minimaal" op de campus aanwezig, ook al zijn er sinds donderdag meerdere incidenten met tegendemonstranten geweest.

Ook op andere universiteiten in de Verenigde Staten voeren studenten pro-Palestijnse acties om de oorlog in de Gazastrook. In New York beëindigde de politie dinsdag een bezetting van een gebouw van de universiteit Colombia en werd een protestkamp ontmanteld.