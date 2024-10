Geloofwaardigheid Pieter Omtzigt zakt naar volledig dieptepunt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 464 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt

ABP gaat in 2027 zonder tegengeluid van Omtzigt en NSC over naar nieuw pensioenstelsel

De pensioentrein dendert ongestoord door in een transitie naar het nieuwe stelsel. Vergelijk dat eens met de kritische geluiden en het felle verzet tegen het stelsel in het parlement voordat de wet definitief werd aangenomen. Vooral Pieter Omtzigt kwam met goed gefundeerde kritiek op vele onderdelen van het stelsel. Het was naast zijn optreden in de toeslagenaffaire voor veel kiezers zijn belangrijkste handelsmerk.

Om de kritiek op het nieuwe pensioenstelsel ook na de laatste verkiezingen deskundig als NSC te kunnen blijven verwoorden is mevrouw Joseph als pensioenwoordvoerder benoemd. In haar maidenspeech liet zij zich glashelder uit over hoe NSC in de pensioenmaterie zit.

Voor pensioengerechtigden die tegen een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn en graag de oude pensioenregeling willen voortzetten en niet gedwongen willen worden om hun rechten in een casinomodel om te moeten zetten was NSC de hoop in de Tweede Kamer om een sterk tegengeluid in het lopende transitieproces te kunnen laten horen.

Helaas is na de maidenspeech van Agnes Joseph niets meer van deze felle kritiek vernomen. NSC heeft kennelijk het pensioendossier gesloten om als coalitiepartner deel uit te kunnen maken van het kabinet Schoof.

Zolang het kabinet Schoof nog in beeld is, kan mevrouw Joseph kritische vragen stellen over het transitieplan van het grootste pensioenfonds van Nederland. In dat rapport moeten toch zeker meerdere onderdelen staan over te optimistische verwachtingen over het dempen en beperken van grote risico’s in dit transitieproces, waar Omtzigt en NSC vóór de verkiezingen houtsnijdende kritiek op ventileerden.

Het gaat immers wel over het opsplitsen van een groot vermogen in individuele spaarpotjes van veel pensioendeelnemers. De kans dat dit transitieproces voor iedere ABP-pensioendeelnemer geheel foutloos zal verlopen is nihil. Dat kan iedere pensioendeelnemer, met alles wat er is geopenbaard door Omtzigt en NSC, zelf wel vaststellen.