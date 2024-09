Jesse Klaver: 'Geloofwaardigheid van Pieter Omtzigt en zijn NSC staat nu op het spel'

GroenLinks-PvdA gaat proberen te voorkomen dat het kabinet grote bedrijven op een belastingkorting kan trakteren. Cruciaal daarbij is de steun van Pieter Omtzigt en zijn NSC. In theorie zou dat mogelijk moeten zijn omdat Omtzigt immers steeds roept dat dit een extraparlementair kabinet is met een groet afstand tot de ondersteunende fracties. Maar in de praktijk is het anders, constateert Jesse Klaver in een interview met Sven Kockelman van WNL. "Bij dit kabinet lijkt de gebondenheid aan afspraken juist nog erger te zijn dan bij eerdere kabinetten."