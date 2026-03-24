Geloof in het Einde der Tijden bepaalt de houding tegenover klimaatcrisis en oorlog

Mensen die op basis van hun religieuze overtuiging geloven dat de wereld zal vergaan zijn door dat denkbeeld gekant tegen maatregelen om de teloorgang van de planeet te voorkomen. Het geloof in een apocalyps kan een negatief effect op hun gevoel van eigenwaarde hebben en ertoe leiden dat ze niet willen handelen om oorlog te voorkomen of de klimaatcrisis te bestrijden. Dat meldt de Duitse internationale publieke omroep DW News. Het Einde der Tijden is een favoriet concept in meerdere religies. Veelal wordt daaraan de belofte gekoppeld dat alleen 'ware gelovigen' die wereldwijde ramp zullen overleven, vaak voorzien van een ticket naar het eeuwige hiernamaals.

Een zeer grote groep mensen in de VS denkt dat de wereld zal vergaan, ontdekten sociaalpsychologen. Maar liefst een derde van de ondervraagden menen dat ze persoonlijk nog het einde van de wereld gaan meemaken. De onderzoekers achterhaalden dat conclusies die daaraan verbonden worden en de houding die wordt aangenomen ten opzichte van wereldwijde dreigingen afhangt van vier factoren. Namelijk hoe snel ze denken dat de wereld vergaat, hoe zich dat gaat voltrekken, welke rol ze daar zelf in spelen en wat ze verwachten dat er daarna gebeurt.

DW News citeert een van de onderzoekers, Matthew Billet, sociaal psycholoog aan de Universiteit van Californië:

"Als je bijvoorbeeld denkt dat het einde van de wereld in Gods handen ligt, dat het de vervulling is van een bovennatuurlijke profetie, dan voorspelt dat dat je niet bereid bent om kostbare maatregelen te nemen – kostbare en soms extreme maatregelen – om mondiale risico's, zoals klimaatverandering, te voorkomen."

Maar ook niet-religieuzen die denken dat er geen collectieve toekomst is, verzetten zich vaker dan anderen tegen beleid dat de hele gemeenschap dient, zoals uitgaven om de uitstoot terug te dringen van broeikasgassen die de klimaatcrisis versnellen.

Daarentegen zijn reguliere doemdenkers geneigd juist wel in actie te komen. "Mensen die denken dat de wereld tijdens hun leven zal vergaan, hebben de neiging om mondiale risico's, zoals klimaatverandering, pandemieën of AI, als ernstiger te beschouwen. Ze vrezen ze meer dan anderen en willen kostbare maatregelen nemen om ze te stoppen," aldus Billet.