Gelijk aan kop in de peiling is mooi – maar voor GroenLinks-PvdA begint het werk nu pas

De nieuwe peiling van Peil.nl van 9 augustus 2025 laat een bijzonder beeld zien: GroenLinks-PvdA staat met 28 zetels precies gelijk aan de PVV. Symbolisch sterk – het gevoel dat de progressieve beweging weer volwaardig meedoet aan de strijd om de grootste. Maar wie denkt dat dit een comfortabel uitgangspunt is, vergist zich.



Want achter die koppositie schuilt een realiteit die om scherpte vraagt.



De cijfers liegen niet

We staan drie zetels boven ons verkiezingsresultaat van 2023, maar verliezen wel twee zetels sinds eind mei. Ondertussen groeit het CDA door naar 24 zetels – een plus van negentien sinds de verkiezingen – en weet BBB zich ook te herstellen. De VVD verliest hard, maar de kiezers die daar weglopen, komen niet vanzelf naar ons toe. Het midden kiest vaker voor een herboren CDA dan voor onze sociaal-groene koers.



De valkuil heet zelfgenoegzaamheid

Een stabiel hoge score geeft de indruk dat het verhaal staat. Maar de realiteit is dat we al maanden in dezelfde bandbreedte hangen. Voor een oppositiepartij met ervaren leiderschap en een breed gedragen programma is dat te weinig beweging. Het gevaar is dat we door kiezers worden gezien als ‘het logische alternatief’ – maar niet als de partij die dringend nodig is om koers te zetten.



Timmermans staat voor een dubbele opdracht

In de persoonlijke populariteitsmetingen bungelt hij onderaan. Niet omdat hij geen dossierkennis of visie heeft, maar omdat afstand en beeldvorming in de weg zitten. Wie de grootste wil worden, moet naast overtuiging ook nabijheid uitstralen. Dat vraagt om meer directe kiezersinteractie, regionale zichtbaarheid en verhalen die laten zien voor wie we het doen – niet alleen waar we voor staan.



Het frame moet kantelen

Nu het CDA het midden claimt, moeten wij laten zien dat GroenLinks-PvdA de partij is van zekerheid én vooruitgang. Dat we niet alleen staan voor een betere toekomst, maar ook voor stabiel bestuur. De aanval op radicaal-rechts is belangrijk, maar het verhaal moet gaan over wat wij wél bieden: bestaanszekerheid, klimaatrechtvaardigheid en een politiek die mensen optilt in plaats van uit elkaar speelt.



De koppositie is geen eindstation, maar een startschot. Het is het moment om te bewijzen dat we de partij zijn die niet alleen wint in de peiling, maar ook in de harten van kiezers. Dat vraagt om lef, om nabijheid – en om de durf om de strijd om de grootste écht aan te gaan.