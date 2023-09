Gelekt: Kabinet geeft zelfs nóg meer subsidie aan klimaatvernietigende fossiele industrie dan tot nu toe gedacht

Het ministerie raamde de uitgeven zelf eerder nog op zo’n 4,5 miljard euro. Dat daar geen snars van klopte hadden milieuorganisaties zelf al uitgerekend en becijferden dat het om 37,5 miljard euro per jaar gaat.

Er is de afgelopen tijd een stevige discussie geweest over deze fossiele subsidies, dat zijn financiële regelingen die het gebruik van fossiele brandstoffen bevoordelen. Bij meer gebruik van olie, gas of kolen hoeft vaak relatief minder belasting betaald te worden.