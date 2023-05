AVROTROS heeft een oproep in het AD geplaatst om Mia en Dion, onze inzending voor het Songfestival, te steunen. “Geldverspilling en zinloosheid hebben een naam: AVROTROS”, constateert Druktemaker Marcel van Roosmalen. “Er is een oorlog bezig, en AVROTROS wil dat we allemaal hetzelfde vinden over niks. AVROTROS is helaas het levende bewijs dat de kaasschaaf er bij de NPO nog wel een keertje overheen kan. Ik ken niemand die AVROTROS-lid is. Je ontmoet op straat nou nooit eens een trots AVROTROS-lid. AVROTROS is in de voortent blijven omdat het regent. AVROTROS is naar een dansfeest gaan met eau de cologne op, Aardappel Anders in een ovenschotel gieten, klappen als het vliegtuig landt, op de fiets met een helm op, de laatste tweehonderd meter van de Vierdaagse achterstevoren lopen, op je werk praten over Wie is de Mol. AVROTROS is vochtig toiletpapier, AVROTROS is zout op een appelflap strooien en dan doen alsof het lekker is.”