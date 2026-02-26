De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Gelderse gemeenten bouwen door rond geitenhouders ondanks risico's volksgezondheid

In de provincie Gelderland zijn ondanks ernstige risico’s voor de volksgezondheid toch honderden woningen gebouwd in de buurt van geitenhouderijen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland, Follow the Money en NRC. Die nabijheid van geitenhouderijen verhoogt de kans op een longontsteking bij mensen.

Follow the Money meldt daarover:

Het RIVM kwam in 2016 met een nieuw onderzoeksrapport waaruit bleek dat binnen 500 meter van een geitenhouderij de kans op longontsteking 4,4 keer hoger was; tussen 1500 en 2000 meter was de kans nog steeds bijna twee keer zo groot.

Volgens de Gezondheidsraad zorgen de geitenhouderijen landelijk jaarlijks voor zo'n negentien extra ziekenhuisopnamen en acht sterfgevallen, allemaal veroorzaakt door een longontsteking.

In 2017 werd in de provincies Gelderland en Noord-Brabant in 2017 een geitenstop ingevoerd. Desondanks werden in Gelderland sinds die tijd toch nog zeker 1800 woningen “binnen een straal van 1 kilometer bij een geitenhouderij gebouwd”

Follow the Money schrijft:

Uit onderzoek van Omroep Gelderland, NRC en Follow the Money blijkt dat in heel Nederland waarschuwingen om woningen niet te dicht bij geitenhouders te bouwen jarenlang in de wind zijn geslagen.

Volgens de onderzoekers weten de betrokken gemeenten van de gezondheidsrisico’s, maar geven ze “prioriteit aan huisvesting voor de inwoners van hun gemeente”.